Ребятки помогите решить пожайлуста, очень нужно, либо буду убита собственной учительницей, буду вам очсень благодарна:**** Составте уравнение по условию задачи.1) На школьной викторине было предложено 30 вопросов. За каждый в...
Математика
Ребятки помогите решить пожайлуста, очень нужно, либо буду убита собственной учительницей, буду вам очсень благодарна:**** Составте уравнение по условию задачи.1) На школьной викторине было предложено 30 вопросов. За каждый верный ответ ученик получал 7 баллов, а за каждый неправильный ответ сумма баллов ученика уменьшилась на 12.2)Отец разделил орехи поровну между тремя детьми. Когда они съели по 4 ореха, у них осталось вместе столько орехов, сколько получил каждый. Сколько орехов дал отец каждому ребёнку?3) Мать в 5 раз старше сына. Через 15 лет она будет старше сына в 2 раза. Сколько лет матери и сколько лет сыну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) вопрос непонятен, что нужно узнать 2) х-общ. колв-во орехов; у- у каждого ребенка 3/х=у 3(у-4)=х/3 т.к. 3/х=у, то можно вместо у записать х/3, получим 3(х/3 -4)=х/3 х-12=х/3 3х-36=х 2х=36 х=18 3) х-возраст маиы у-сына х=5у х+15=2у через 15 лет можно записать 5у+15-2у 3у=15 у=5 х=5*5=25
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