Для д/с купили несколько коробок карандашей по12шт.в коробке и на 4 меньше коробок карандашей по 8шт.Найдите,сколько коробок купили,учитывая,что в них всего 168 карандашей.

Математика

Для д/с купили несколько коробок карандашей по12шт.в коробке и на 4 меньше коробок карандашей по 8шт.Найдите,сколько коробок купили,учитывая,что в них всего 168 карандашей.

Автор: Гость