Для д/с купили несколько коробок карандашей по12шт.в коробке и на 4 меньше коробок карандашей по 8шт.Найдите,сколько коробок купили,учитывая,что в них всего 168 карандашей.
Математика
Для д/с купили несколько коробок карандашей по12шт.в коробке и на 4 меньше коробок карандашей по 8шт.Найдите,сколько коробок купили,учитывая,что в них всего 168 карандашей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х(кор.)-по 12штук. Имеем уравнение: 12х+8(х-4)=168 20х-32=168 20х=168+32 20х=200 х=200/20 х=10 10(кор.)-по 12штук 10-4=6(кор.)-по 8штук
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