длина первого гаража прямоугольной формы 12 м. , ширина 8 м. Длина второго гаража в 3 раза меньше длины первого, а ширина - в 2 раза меньше, чем у первого. Найди площадь второго гаража

Математика

длина первого гаража прямоугольной формы 12 м. , ширина 8 м. Длина второго гаража в 3 раза меньше длины первого, а ширина - в 2 раза меньше, чем у первого. Найди площадь второго гаража

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