длина первого гаража прямоугольной формы 12 м. , ширина 8 м. Длина второго гаража в 3 раза меньше длины первого, а ширина - в 2 раза меньше, чем у первого. Найди площадь второго гаража
Математика
длина первого гаража прямоугольной формы 12 м. , ширина 8 м. Длина второго гаража в 3 раза меньше длины первого, а ширина - в 2 раза меньше, чем у первого. Найди площадь второго гаража
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/3 = 4(м) длина 2 гаража 8/2 = 4 (м) ширина 2 гаража 4*4 = 16 площадь 2 гараж
Гость:
1)12/3=4(длина 2 гаража) 2)8/2=4(ширина 2 гаража) 3)площадь=4*4*=16
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