когда у рыбака спросили, как велика пойманная им щука, он сказал: я думаю, что хвост её - 1кг, голова-столько,сколько хвост и половина туловища, а туловище - сколько голова и хвост вместе. сколько весит щука?

Математика

когда у рыбака спросили, как велика пойманная им щука, он сказал: я думаю, что хвост её - 1кг, голова-столько,сколько хвост и половина туловища, а туловище - сколько голова и хвост вместе. сколько весит щука?

Автор: Гость