когда у рыбака спросили, как велика пойманная им щука, он сказал: я думаю, что хвост её - 1кг, голова-столько,сколько хвост и половина туловища, а туловище - сколько голова и хвост вместе. сколько весит щука?
Математика
когда у рыбака спросили, как велика пойманная им щука, он сказал: я думаю, что хвост её - 1кг, голова-столько,сколько хвост и половина туловища, а туловище - сколько голова и хвост вместе. сколько весит щука?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х кг это туловище тогда получаем: хвост-1кг голова- 1+0.5х туловище - х но по условию задачи туловище--- 1+0.5х+1 , получаем уровнение х=1+1+0.5х х-0.5х=2 0.5х=2 х=2÷0.5 х=4 значит туловище --- 4кг голова 1+0.5·4=3кг хвост --- 1 кг 4+3+1=8 кг----- общий вес рыбы
Гость:
Предположим, что голова щуки весит x кг, тогда половина туловища весит (x-1) кг, а всё туловище весит 2(x-1) или (2х-2) кг согласно этим данным составляем уравнение: 2x-2=x+1 2х-х=1+2 х=3 (кг) – весит голова. 2х-2=2·3-2=6-2=4 (кг) – весит туловище. 3+4+1=8 (кг) – весит рыба. Ответ: 8 кг вес щуки.
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