За 5 одинаковых открыток заплатили 40 рублей .Сколько стоила одна открытка?   И  Запиши 2 задачи обратные данной .

Гость: Гость:

40/5=8(руб) 1)За несколько открыток, по 8 рублей каждая, заплатили 40руб. Сколько было открыток? 2)Купили 5 одинаковых открыток, по 8 рублей каждая. Сколько всего заплатили денег?