За 5 одинаковых открыток заплатили 40 рублей .Сколько стоила одна открытка? И Запиши 2 задачи обратные данной .
Математика
За 5 одинаковых открыток заплатили 40 рублей .Сколько стоила одна открытка? И Запиши 2 задачи обратные данной .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40/5=8(руб) 1)За несколько открыток, по 8 рублей каждая, заплатили 40руб. Сколько было открыток? 2)Купили 5 одинаковых открыток, по 8 рублей каждая. Сколько всего заплатили денег?
Гость:
40/5=8(руб.)-одна открытка 1 открытка стоит 8 рублей.Кто-то(выбирайте сами) купил открытки на 40 рублей.Сколько стоила 1 открытка?40/8=5(шт.)-1 открытка 1 открытка стоит 8 рублей.Кто-то(выбирайте сами)купил 5 таких открыток.Сколько стоили все открытки?8*5=40(руб.)-стоят 5 открыток
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