В урне лежит 5 синих, 3 зелёных и 12 красных шаров. Какова вероятность того, что извлеченный наугад шар будет синего цвета. В школе задали, а тему мы эту не проходили:(

Алгебра

В урне лежит 5 синих, 3 зелёных и 12 красных шаров. Какова вероятность того, что извлеченный наугад шар будет синего цвета. В школе задали, а тему мы эту не проходили:(

Автор: Гость