В урне лежит 5 синих, 3 зелёных и 12 красных шаров. Какова вероятность того, что извлеченный наугад шар будет синего цвета. В школе задали, а тему мы эту не проходили:(
Алгебра
В урне лежит 5 синих, 3 зелёных и 12 красных шаров. Какова вероятность того, что извлеченный наугад шар будет синего цвета. В школе задали, а тему мы эту не проходили:(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3+12=20- общее кол-во шаров 5/20=0,25- вот такая вот вероятность)
Гость:
это будет равно 1)5+3=8 2)8+12=20 3)20:5=4 ответ вероятность достать синий шар 4дробь 20
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