написать стих со словами "дрібен,повен,ладен,зелен"

Қазақ тiлi
написать стих со словами "дрібен,повен,ладен,зелен"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зелен клен у саду, Я на зустріч з тобою іду. Дрібен дощик іде. Та куди ж ця стежина веде? Повен різних думок Я іду повз струмок. Ладен зірочку з неба Я дістати для тебе.
Гость:
Дрібен дощик закінчився, зелен сад в росі блищить. Повен місяць вже з"явився, ладен цілу ніч світить.
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