где находится самое влажное место на Земле?

В самом центре острова Кауаи в группе Гавайских о-вов находится гора Вай'але'але (Waialeale), вершина которой — одно из самых дождливых мест на планете. Дождь там идет практически всегда, и за год выпадает 11.97 метров осадков. Это означает, что если бы влага не стекала вниз, то за год гора была бы покрыта слоем воды высотой с четырехэтажный дом. На самой вершине почти ничего не растет — из всех растений только водоросли приспособлены жить в такой мокротище, все остальное там просто гниет. Зато вокруг вершины — буйство зелени.Ближайший соперник Вайалеале по части хлябистости небесной — гора Черрапунджи близ Гималаев, в Индии.

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Согласно Книге рекордов Гиннеса, рекордсменом по количеству осадков в год является город Черрапунджи (Cherrapunji), расположенный на северо-востоке Индии в штате Мегхалая, граничащим с Бангладеш. Ливневые дожди, именуемые муссонами, приходятся здесь на период с июня по сентябрь. Зимой, как правило, в этой местности дождей не бывает, и тогда местное население страдает из-за нехватки воды. Парадокс самого влажного места в мире объясняется тем, что Черрапунджи расположен на высоте 1313 метров над уровнем моря и выпавшие во время дождливого сезона осадки, не успевают впитаться в почву. Спасительная влага стекает вниз в реки, которые несут свои воды в Бангладеш. В Черрапунджи около 180 дождливых дней в году. Причина такого высокого уровня осадков связана с тем, что воздух с равнин, подымаясь на большую высоту, охлаждается и приводит к образованию густого тумана и облаков, способствующих наступлению дождливого сезона. Недаром название штата Мегхалай переводится как «обитель облаков».