Доказать,что 7 в 16-й степени + 7 в 14-й степени ,делится на 50

Алгебра
Доказать,что 7 в 16-й степени + 7 в 14-й степени ,делится на 50
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выносим за скобки 7^14: 7^14 * (7^2 + 1) = 7^14 * (49 + 1) =  7^14 * 50. Если в произведении одно из слагаемых делится на данное число, то и всё произведение делится на это число. 
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