ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ Дмитрий Емец У недавно отстроенных каменных стен Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве толпился народ. Начал стекаться он сюда еще с рассветом, а теперь к полудню стало совсем не протолкнуться. Как горох...

Обществознание
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ Дмитрий Емец У недавно отстроенных каменных стен Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве толпился народ. Начал стекаться он сюда еще с рассветом, а теперь к полудню стало совсем не протолкнуться. Как гороху насыпало люда киевского: и ремесленники с закопченных приднепровских проулков, и купеческие приказчики с торговых рядов, и челядь из Детинца. Переговариваются, галдят, теснят друг друга, ругаются. Внутрь храма никого не пускают: у дверей плотно сомкнулись дружинники. На суровых бородатых лицах застыло новое, какое-то непонятное выражение. То ли торжественность, то ли затаенная скорбь - поди разбери. Но важное что-то, страшное - это ощущалось всеми. - Что стряслось, соколики?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
умер Владимир Великий, Солнышко Красное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
чему равна солёность водоёма,если в 1 л его воды содержится 3000мг. различных солей?
Ответить
Русский язык
определить вид,формы наклонения,времени,лица, числа,рода глаголов : оденется ,заготовила , вяжет, шила, устала, настала.
Ответить
Математика
В дельфинарии живут дельфины и морские котики.В погоне за брошенным мячом дельфин развил скорость ,которая в пять раз больше скорости морского коти...
Ответить
Математика
цирковое представление в актовом зале школы смотрели 32 учительницы,учителей в 8раз меньше,80девочек и столько же мальчиков.сколько человек смотрел...
Ответить
Русский язык
Воробей и синица по величине примерно одинаковые.Уворобья головка(какая?)... ,а у синицы головка(какая?)... .Крылышки у воробья(какие?)... ,а у син...
Ответить