определить вид,формы наклонения,времени,лица, числа,рода глаголов : оденется ,заготовила , вяжет, шила, устала, настала.

Гость: Гость:

1. совершенный вид, изъяснительное наклонение, настоящее время, ед. число, 3 лицо 2. совершенный вид, изъяснительное наклонение, прошедшее время, ед. число, женский род 3. несовершенный вид, изъяснительное наклонение, настоящее время, ед. число, 3 лицо 4. несовершенный вид, изъяснительное наклонение, прошедшее время, ед. число, женский род 5. совершенный вид, изъяснительное наклонение, прошедшее время, ед. число, женский род 6. совершенный вид, изъяснительное наклонение, прошедшее время, ед. число, женский род