Из 675г шерсти связали три одинаковых шарфа. Сколько можно связать таких шарфов из 3кг шерсти?

Математика
Из 675г шерсти связали три одинаковых шарфа. Сколько можно связать таких шарфов из 3кг шерсти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
675/3=225(г)-на один шарф 3000/225=13.3(шт.) округляем до 13 Ответ :13 шарфов
Гость:
675:3=225(гр) уходит на 1 шарф 3000:225=13(ост75)    Ответ: 13 шарфов
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