Из 675г шерсти связали три одинаковых шарфа. Сколько можно связать таких шарфов из 3кг шерсти?
Математика
Из 675г шерсти связали три одинаковых шарфа. Сколько можно связать таких шарфов из 3кг шерсти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
675/3=225(г)-на один шарф 3000/225=13.3(шт.) округляем до 13 Ответ :13 шарфов
Гость:
675:3=225(гр) уходит на 1 шарф 3000:225=13(ост75) Ответ: 13 шарфов
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