Из 675г шерсти связали три одинаковых шарфа. Сколько можно связать таких шарфов из 3кг шерсти?

Математика

Из 675г шерсти связали три одинаковых шарфа. Сколько можно связать таких шарфов из 3кг шерсти?

Автор: Гость