Два шахматиста сыграли две партии : первая партия продолжалась одна целая одна четвёртая часов ,а вторая - на три четвёртых часа больше Сколько часов продолжалась игра? Выразите продолжительность игры в минутах

Математика

Два шахматиста сыграли две партии : первая партия продолжалась одна целая одна четвёртая часов ,а вторая - на три четвёртых часа больше Сколько часов продолжалась игра? Выразите продолжительность игры в минутах

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