Два шахматиста сыграли две партии : первая партия продолжалась одна целая одна четвёртая часов ,а вторая - на три четвёртых часа больше Сколько часов продолжалась игра? Выразите продолжительность игры в минутах
Математика
Два шахматиста сыграли две партии : первая партия продолжалась одна целая одна четвёртая часов ,а вторая - на три четвёртых часа больше Сколько часов продолжалась игра? Выразите продолжительность игры в минутах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первая игра продолжалась 75 минут. 1/4 часа= 60/4=15 (мин) да плюс еще 60 минут вторая игра продолжалась 45 мин. 3/4 часа=60*3/4=45 (мин) продолжительность игры= 75+45=120 минут (2часа)
Гость:
1)одна целая 1/4=5/4ч 60*5/4=75мин- первая партия 2)3/4ч=60*(3/4)= 45 мин- вторая партия 3)75+45=120мин=2ч- продолжительность игры
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