Набор инструментов для домашней мастерской  стоит 2780 руб., что составляет 10/7 стоимости мастерской ручной дрели. Определить стоимость ручной дрели. ОЧЕНЬ НУЖНО ПОМОГИТЕ ПЖЛ...

Математика
Набор инструментов для домашней мастерской  стоит 2780 руб., что составляет 10/7 стоимости мастерской ручной дрели. Определить стоимость ручной дрели. ОЧЕНЬ НУЖНО ПОМОГИТЕ ПЖЛ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2780:10*7=1946 руб-стоимость ручной дрели.
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