Набор инструментов для домашней мастерской стоит 2780 руб., что составляет 10/7 стоимости мастерской ручной дрели. Определить стоимость ручной дрели. ОЧЕНЬ НУЖНО ПОМОГИТЕ ПЖЛ...

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Набор инструментов для домашней мастерской стоит 2780 руб., что составляет 10/7 стоимости мастерской ручной дрели. Определить стоимость ручной дрели. ОЧЕНЬ НУЖНО ПОМОГИТЕ ПЖЛ...

Автор: Гость