помогите написать сочиинение урок руссского языка

Русский язык
помогите написать сочиинение урок руссского языка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
язык  на  котором   написаны  великие  произведения   -это  русский  язык.  язык-  пушкина.тургенева.чехова,некрасова,радищева.,есенина,фета и т.д.   наш  родной   русский  язык. и  стыдно  его  не  знать  в совершенстве.  поэтому  не  понимаю  учеников.  которые  прогуливают  этот  урок. 
Гость:
Русский язык- один из моих любимых предметов . На роки русского языка я хожу с большим  удовольствием, потому что  мне нравится и потому что ведет его добрый и знающий преподаватель. Учитель(можно И.О.) дает не только необходимый  материал, но и много интересного дополнительного, чтобы привить у нас любовь к своему языку, но и получить прочные  знания родного языка По традиции, каждый урок начинается с пятиминутки по развитию речи.Задания всегда интересные, не повторяющиеся дважды : исправить ошибки, рассказать о прчитанном или просмотренном , составить монолог или диалог, описать картинку, проанализировать фрагмент сочинения и другие. Как правило, после этого- проверка домашней работы и небольшой опрос по изученной накануне темы для выяснения, как нами освоен материал. Классный коллектив всегда принимает участие в оценивании ответов. Нам это очень нравится. Следующим важным этапом урока является словарная работа , как его  называет наша учительница-  пополнение лексического запасника.... Мы не просто берем какое-то слово и учим его написание, но и узнаем его происхождение , значение и употребление. И это так интересно ! Иногда  работу с новыми словами мы делаем самостоятельно через интернет и словари. Основная часть урока занята закреплением изучаемой темы и повторением прошлого материала. Без постоянного повторения что-то может забываться, поэтому это важно: повторяем ,повторяем и опять повторяем. Уроки русского языка всегда  емкие, но прходят совсем не заметно. К концу каждого занятия мы делаем небольшую прверочную работу для контроля  освоения нами темы урока. Учите русский язык , ведь каждый человек должен хорошо знать родной язык. 
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