в каком случае получится больше молекул кислорода-при разложении 1 кг бертолетовой соли или 1 кг. перманганата калия
Химия
в каком случае получится больше молекул кислорода-при разложении 1 кг бертолетовой соли или 1 кг. перманганата калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2KClO_3=2KCl+3O_2[/latex] [latex]2KMnO_4=K_2MnO_4+MnO_2+O_2[/latex] n(KClO3)=1000/122.5=8.16моль n(O2)=8.16*1.5=12.24 моль n(KMnO4)=1000/158=6.33моль n(O2)=6.33/2=3.165моль следовательно при разложении бертолетовой соли образуется большее кол-во молекул кислорода
Гость:
KMnO4 = 0,5K2MnO4 + 0,5MnO2 + 0,5O2 KClO3 = KCl + 1,5О2 Можно наблюдать что из одного моля перманганата калия образуется 0,5 моль O2, а из 1 моль хлората калия - 1,5 моль O2.Соответственно и с кг Итог: хлорат калия
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