в каком случае получится больше молекул кислорода-при разложении 1 кг бертолетовой соли или 1 кг. перманганата калия

Гость: Гость:

KMnO4 = 0,5K2MnO4 + 0,5MnO2 + 0,5O2 KClO3 = KCl + 1,5О2 Можно наблюдать что из одного моля перманганата калия образуется 0,5 моль O2, а из 1 моль хлората калия - 1,5 моль O2.Соответственно и с кг Итог: хлорат калия