Звери нашли в лесу весы и решили взвеситься. Когда взвешивался заяц, весы показали 1 кг, а когда лиса - 3 кг. Когда же лиса и заяц вместе встали на весы, то весы показали 5 кг. Можно ли узнать сколько весят звери на самом деле?

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В волшебном лесу звери нашли весы и решили взвеситься. Когда взвешивался заяц, весы показали 1 кг, а когда лиса – 3 кг. Когда же лиса и заяц вместе встали на весы, то весы показали 5 кг. «Такого не может быть!» - удивились звери. «Это весы сломанные. У них сдвинута шкала», - догадались звери. Можно ли узнать, сколько весят звери на самом деле? I способ: Да, можно. Предположим, что х кг - отклонение (погрешность) весов (а именно на столько врут весы) Обозначим З - реальная масса зайца, Л - реальная масса лисы З=1+х (1) Л=3+х (2) З+Л=5+х (3) подставляем данные из (1) и (2) в (3) уравнение 1+х+3+х=5+х 2х+4=5+х 2х-х=5-4 х=1 (кг) - погрешность весов (на столько меньше показывают весы) З=1+х=1+1=2 (кг) - масса зайца. Л=3+х=3+1=4 (кг) - масса лисы. II способ: Да, можно. 1+3=4 (кг) - должны весить лиса и заяц. В действительности же весы показывают - 5 (кг) 5-4=1 (кг) - погрешность весов (на столько меньше показывают весы) 1+1=2 (кг) - масса зайца. 3+1=4 (кг) - масса лисы.