в одном бочонке 20 кг меда.после того как винни-пух взял из него 2 кг в нем осталось на 4 кг меньше чем в другом бочонке.сколько меда стало в двух бочонках?

Математика

в одном бочонке 20 кг меда.после того как винни-пух взял из него 2 кг в нем осталось на 4 кг меньше чем в другом бочонке.сколько меда стало в двух бочонках?

Автор: Гость