в одном бочонке 20 кг меда.после того как винни-пух взял из него 2 кг в нем осталось на 4 кг меньше чем в другом бочонке.сколько меда стало в двух бочонках?
Математика
в одном бочонке 20 кг меда.после того как винни-пух взял из него 2 кг в нем осталось на 4 кг меньше чем в другом бочонке.сколько меда стало в двух бочонках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20-2=18(кг)-в первом бочонке. 2)18+4=22(кг)-во втором бочонке. 3)22+18=40(кг)-в двух бочонках.
Гость:
20-2=18кг - в первом 18+4=22кг - во втором 18+22=40кг в двух
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