имеются два сосуда вместимостью 8 л и 5 л,Как с помощью таких сосудов налить из водопроводного крана 4 л воды?

Гость: Гость:

8 5 (сосуды) 1. 0 5 (нальем 5 л) 2. 5 0 (перельем 5 л в 8-литровый сосуд) 3. 5 5 (нальем 5 л) 4. 8 2 (перельем в 8-литровый из 5-литрового) 5. 0 2 (выльем воду из 8 литрового сосуда) 6. 2 5 (перельем воду из 5-литр. в 8-литр. сосуд, и наберем еще 5л) 7. 7 0 (перельем воду из 5-литр. в 8-литр. сосуд) 8. 7 5 (наберем 5-литров) 9. 8 4 (перельем воду из 5-литр. в 8-литр. сосуд)