имеются два сосуда вместимостью 8 л и 5 л,Как с помощью таких сосудов налить из водопроводного крана 4 л воды?

Математика
имеются два сосуда вместимостью 8 л и 5 л,Как с помощью таких сосудов налить из водопроводного крана 4 л воды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 8          5  (сосуды) 1.       0          5  (нальем 5 л) 2.       5          0  (перельем 5 л в 8-литровый сосуд) 3.       5          5  (нальем 5 л)   4.       8          2  (перельем в 8-литровый из 5-литрового) 5.       0          2  (выльем воду из 8 литрового сосуда) 6.       2          5  (перельем воду из 5-литр. в 8-литр. сосуд, и наберем еще 5л) 7.       7          0  (перельем воду из 5-литр. в 8-литр. сосуд) 8.       7          5  (наберем 5-литров) 9.       8          4  (перельем воду из 5-литр. в 8-литр. сосуд)
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