Коля и Мишка варили кашу.Этой кашейони заполнить 2 кастрюли одинакового объема и 6 банок такого же объема. Сколько литров каши сверили мальчики, если в банки они разбили на 12литров каши больше, чем в кастрюли.
Математика
Коля и Мишка варили кашу.Этой кашейони заполнить 2 кастрюли одинакового объема и 6 банок такого же объема. Сколько литров каши сверили мальчики, если в банки они разбили на 12литров каши больше, чем в кастрюли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-2=4 банки-разница. 2)12:4=3л-в каж. таре. 3)2*3=6л-разлили в 2 кастрюли. 4)3*6=18л-разлили в 6 банок. 5)6+18=24л каши-мальчики сварили всего.
Гость:
I способ: Предположим, что вместимость посуды х литров, тогда объём кастрюль 2х литров, а объём банок 6х литров, из условия задачи известно, что в банки разлили на 12 литров каши больше, чем в кастрюли согласно этим данным составим и решим уравнение: 2х=6х-12 6х-2х=12 4х=12 х=12:4 х=3 (л) - вместимость посуды. 2х=2·3=6 (л) – каши заполнили кастрюли. 6х=6·3=18 (л) или 6+12=18 (л) - каши заполнили банки. 6+18=24 (л) – каши всего. II способ: 1) 6-2=4 - разница в количестве посуды. 2) 12:4=3 (л) - вместимость посуды. 3) 2·3=6 (л) – каши в двух кастрюлях. 4) 6+12=18 (л) - каши в шести банках. 5) 6+18=24 (л) – каши всего. Ответ: 24 литра каши сварили мальчики.
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