С именем какого князя связано первое русское законодательство «Русская Правда»?

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Ярослав Владимирович Мудрый укрепил внутреннее положение гос-ва введением свода законов - Русской Правды. Способствовал усилению своего влияния на церковь. При нем создаются первые монастыри, величественный Софийский собор. Любовь к книжности, переводы византийских сочинений на славянский язык, развитие летописания являются блестящим выражением расцвета всей древнерус. культуры. Завещал сыновьям отказаться от междоусобий, однако, раздав им свои владения на уделы, Ярослав положил начало феодальной раздробленности. Под именем Русской Правды разумеется сборник законодательных памятников и называется Правдою Русскою Ярослава Владимировича. Но Ярослав издал лишь первые семнадцать статей. Затем этот памятник постоянно пополнялся впоследствии. Есть прибавления сыновей Ярослава, Мономаха и других.