Составь и реши 3 похожие задачи про пешеходов которые шли навстречу друг другу со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч и встретились через 3 часа.

Математика
Составь и реши 3 похожие задачи про пешеходов которые шли навстречу друг другу со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч и встретились через 3 часа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два пешехода вышли навстречу друг другу и встретились через 3 часа. Какое расстояние прошел каждый из них, если они двигались со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч. 1) 4*3=12  км 2) 5*3=15 км  Из двух городов два пешехода вышли навстречу друг другу со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч. Какое расстояние между городами, если пешеходы встретились через 3 часа. 1) 4*3=12  км 2) 5*3=15 км 3) 12+15=27 км  Два пешехода вышли навстречу друг другу и встретились через 3 часа. На сколько больше расстояние, которое прошел второй пешеход, если они двигались со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч. 1) 4*3=12  км 2) 5*3=15 км  3)15-12=3 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
какой объем озона может образоваться из 3л кислорода
Ответить
Химия
сколько граммов водорода выделяется при реакции 0.23 г натрия с водой ?
Ответить
Химия
вычислите массу меди,которую можно получить при восстановлении водородом оксида меди (2) массой 80 г.?
Ответить
Математика
Портной отрезал 15 метров ткани, это на 125 метров меньше, чем осталось ткани. Сколько метров ткани во всем полотне
Ответить
Қазақ тiлi
який корінь і закінчення в слові південь
Ответить