Составь и реши 3 похожие задачи про пешеходов которые шли навстречу друг другу со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч и встретились через 3 часа.
Математика
Составь и реши 3 похожие задачи про пешеходов которые шли навстречу друг другу со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч и встретились через 3 часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два пешехода вышли навстречу друг другу и встретились через 3 часа. Какое расстояние прошел каждый из них, если они двигались со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч. 1) 4*3=12 км 2) 5*3=15 км Из двух городов два пешехода вышли навстречу друг другу со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч. Какое расстояние между городами, если пешеходы встретились через 3 часа. 1) 4*3=12 км 2) 5*3=15 км 3) 12+15=27 км Два пешехода вышли навстречу друг другу и встретились через 3 часа. На сколько больше расстояние, которое прошел второй пешеход, если они двигались со скоростью 4 км/ч и 5 км/ч. 1) 4*3=12 км 2) 5*3=15 км 3)15-12=3 км
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