какой объем озона может образоваться из 3л кислорода

Химия
какой объем озона может образоваться из 3л кислорода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]3O_2=2O_3[/latex] из 3 литров кислорода образуется 3/3*2=2 литра озона
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