Портной отрезал 15 метров ткани, это на 125 метров меньше, чем осталось ткани. Сколько метров ткани во всем полотне
Математика
Портной отрезал 15 метров ткани, это на 125 метров меньше, чем осталось ткани. Сколько метров ткани во всем полотне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15+125=140м-осталось. 2)140+15=155м-было во всём полотне.
Гость:
1) 125+15=140 (м) - ткани осталось. 2) 140+15=155 (м) - ткани было во всём полотне. Ответ: 155 метров ткани было во всём полотне.
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