Портной отрезал 15 метров ткани, это на 125 метров меньше, чем осталось ткани. Сколько метров ткани во всем полотне

Математика

Портной отрезал 15 метров ткани, это на 125 метров меньше, чем осталось ткани. Сколько метров ткани во всем полотне

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