Расставьте коэффициенты методом электронного баланса SnCl2+KNO2+HCL=SnCl4+NO+KCl+H2O
Химия
Расставьте коэффициенты методом электронного баланса SnCl2+KNO2+HCL=SnCl4+NO+KCl+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sn(+2)Cl2+KN(+3)O2+HCL=Sn(+4)Cl4+N(+2)O+KCl+H2O Sn(+2)-2е=Sn(+4) 1 в-ль, ок-е N(+3)+1е=N(+2) 2 ок-ль, в-е SnCl2+2KNO2+4HCL=SnCl4+2NO+2KCl+2H2O
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