Який обэм водню виділився від взаємодії метанолу масою 6,4 г з металічним натрієм??
Химия
Який обэм водню виділився від взаємодії метанолу масою 6,4 г з металічним натрієм??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,4г хл 2СН3ОН+2Na=2CH3ONa+H2 64г 22,4л М(СН3ОН)=32 х=6,4*22,4/64=2,24л
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