найти сумму первых шести членов арифметической прогрессии, если а3=2, а4=5, а5=8
Алгебра
найти сумму первых шести членов арифметической прогрессии, если а3=2, а4=5, а5=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
д=3, отсюда -4+(-1)+2+5+8+11=21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Я в мирных родился полночи снегах; Но рано отбросил доспехи ловитвы Лук грозный и лыжи и в шумные битвы Вас, други, с собою умчал на судах. Не тщет...
Математика
Директор предприятия часто ведет международные переговоры .Одна минута разговора с белоруссией стоит 3 р. 30 коп. с францией 13 р.90 коп., с Китаем...
Русский язык
Математика
Ваня купил игрушку, Петя купил книгу, Коля Купил Станок. Однако Петя потратил впятеро больше денег чем Ваня, а Коля потратил впятеро больше чем Пет...