Ваня купил игрушку, Петя купил книгу, Коля Купил Станок. Однако Петя потратил впятеро больше денег чем Ваня, а Коля потратил впятеро больше чем Петя. Всего они потратили 2 рубля 48 копеек. Сколько потратил денег каждый из них?

Математика

Ваня купил игрушку, Петя купил книгу, Коля Купил Станок. Однако Петя потратил впятеро больше денег чем Ваня, а Коля потратил впятеро больше чем Петя. Всего они потратили 2 рубля 48 копеек. Сколько потратил денег каждый из них?

Автор: Гость