Ваня купил игрушку, Петя купил книгу, Коля Купил Станок. Однако Петя потратил впятеро больше денег чем Ваня, а Коля потратил впятеро больше чем Петя. Всего они потратили 2 рубля 48 копеек. Сколько потратил денег каждый из них?
Математика
Ваня купил игрушку, Петя купил книгу, Коля Купил Станок. Однако Петя потратил впятеро больше денег чем Ваня, а Коля потратил впятеро больше чем Петя. Всего они потратили 2 рубля 48 копеек. Сколько потратил денег каждый из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть пусть ваня будет х,тогда петя будет 5х, а коля 25х тогда х+5х+25х=248 31х=248 х=8 ваня потратил 8 коп петя 40 коп коля 200 коп
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