В сообщающихся сосудах А и Б находится вода. В сосуд А опускают маленький деревянный шарик. В каком из сосудов уровень жидкости теперь выше? Нужно выбрать правильное утверждение. А. В сосуде А. Б. В сосуде Б. В. Уровень воды од...

Физика

В сообщающихся сосудах А и Б находится вода. В сосуд А опускают маленький деревянный шарик. В каком из сосудов уровень жидкости теперь выше? Нужно выбрать правильное утверждение. А. В сосуде А. Б. В сосуде Б. В. Уровень воды одинаков в обоих сосудах.

Автор: Гость