В сообщающихся сосудах А и Б находится вода. В сосуд А опускают маленький деревянный шарик. В каком из сосудов уровень жидкости теперь выше? Нужно выбрать правильное утверждение. А. В сосуде А. Б. В сосуде Б. В. Уровень воды од...
Физика
В сообщающихся сосудах А и Б находится вода. В сосуд А опускают маленький деревянный шарик. В каком из сосудов уровень жидкости теперь выше? Нужно выбрать правильное утверждение. А. В сосуде А. Б. В сосуде Б. В. Уровень воды одинаков в обоих сосудах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. Уровень воды одинаков в обоих сосудах. В сообщающихся сосудах любой формы поверхность однородной жидкости устанавливаются на одном уровне.(учим теорию)
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