Вычислите относительную молекулярную массу оксида хлорида если известно, что молекула его состоит из двух атомов хлорида и семи атомов кислорода.
Химия
Вычислите относительную молекулярную массу оксида хлорида если известно, что молекула его состоит из двух атомов хлорида и семи атомов кислорода.
Ответ(ы) на вопрос:
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формула [latex]Cl_2O_7[/latex]
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