Вычислите относительную молекулярную массу оксида хлорида если известно, что молекула его состоит из двух атомов хлорида и семи атомов кислорода.

Химия

Вычислите относительную молекулярную массу оксида хлорида если известно, что молекула его состоит из двух атомов хлорида и семи атомов кислорода.

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