в треугольнике АВС угол В в 2 раза больше угла А и в 3 раза меньше угла С,найдите угол В
Геометрия
в треугольнике АВС угол В в 2 раза больше угла А и в 3 раза меньше угла С,найдите угол В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол А = 20 Угол В = 40 Угол С = 120
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