в треугольнике АВС угол В в 2 раза больше угла А и в 3 раза меньше угла С,найдите угол В

Геометрия

в треугольнике АВС угол В в 2 раза больше угла А и в 3 раза меньше угла С,найдите угол В

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