придумать маленькую сказку о героях, которые живут в сказочной стране. в этой стране всё время идёт дождь

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придумать маленькую сказку о героях, которые живут в сказочной стране. в этой стране всё время идёт дождь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Однажды в городе Дождляндия случилась такая история...В чудестный дождливый вечер девочка Джулия вышла на улицу прогуляться.Как всегда она  брела по улице под своим чудестным красным зонтиком,как вдруг поднялся сильный ветер и сломал её прекрастный зонт.Она очень огорчилась,и пошла домой.Джулия была насквозь мокрая от дождя и уже совсем озябла ,как вдруг увидела прекрастную маленькую девушку в золотистом платье.Она решила подойти к ней и познакомиться.Когда она подошла ближе то увидела за её спиной маленькие золотистые крылышки-это была фея.Девочка рассказала её о своей беде,и фее стало очень жалко её.И она подарила ей свой золотистый зонтик,который был на столько прекрасен ,что Джулия сразу забыла о своей проблеме и была безумно счастлива!  И теперь каждый вечер она выходила гулять только под этим зонтом! 
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