В каком количестве вещества сульфата калия содержится калий массой 15,6г ?
Химия
В каком количестве вещества сульфата калия содержится калий массой 15,6г ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2SO4 W(K)=78/174=0.448 m(K2SO4)=15.6/0.448=34.8г n(K2SO4)=34.8/174=0.2моль
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