1)вычислите массовые доли алюминия и кислорода в оксиде алюминия (в%).2)вычислите массовые доли углерода и кислорода в оксиде углерода (II) .
Химия
1)вычислите массовые доли алюминия и кислорода в оксиде алюминия (в%).2)вычислите массовые доли углерода и кислорода в оксиде углерода (II) .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Al2O3 W(Al)=54/102*100%=53% W(O)=100-53=47% 2) CO W(C)=12/28*100%=43% W(O)=100-43=57%
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