1)вычислите массовые доли алюминия и кислорода в оксиде алюминия (в%).2)вычислите массовые доли углерода и кислорода в оксиде углерода (II) .

Химия

1)вычислите массовые доли алюминия и кислорода в оксиде алюминия (в%).2)вычислите массовые доли углерода и кислорода в оксиде углерода (II) .

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