Однажды в вагоне Таня стала зашифровывать слова, заменяя буквы их номерами в алфавите.Когда она зашифровала пункты прибытия и отправления поезда, то с удивлением обнаружила, что они записываются с помощью лишь двух цифр:211221-...

Математика

Однажды в вагоне Таня стала зашифровывать слова, заменяя буквы их номерами в алфавите.Когда она зашифровала пункты прибытия и отправления поезда, то с удивлением обнаружила, что они записываются с помощью лишь двух цифр:211221-21221. Откуда и куда идет поезд Урал-Бийск Баку-Брест Урал-Уфа Баку-Уфа

Автор: Гость