Однажды в вагоне Таня стала зашифровывать слова, заменяя буквы их номерами в алфавите.Когда она зашифровала пункты прибытия и отправления поезда, то с удивлением обнаружила, что они записываются с помощью лишь двух цифр:211221-...
Математика
Однажды в вагоне Таня стала зашифровывать слова, заменяя буквы их номерами в алфавите.Когда она зашифровала пункты прибытия и отправления поезда, то с удивлением обнаружила, что они записываются с помощью лишь двух цифр:211221-21221. Откуда и куда идет поезд Урал-Бийск Баку-Брест Урал-Уфа Баку-Уфа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поезд идет - Баку - Уфа б-2 а-1 к-12 у-21 - у-21 ф-22 а-1
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