Радиус шара равен 25 см. Определите,на каком расстоянии от центра шара находится сечение с площадью 49П см2

Геометрия
Радиус шара равен 25 см. Определите,на каком расстоянии от центра шара находится сечение с площадью 49П см2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пл шара = 4п25^2 = 2500п пл сеч = пр^2 = 49п отсюда р = 7   25 - 7 = 18 см
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