Вес мешка с мукой составляет 490Н. Чему равна его масса?
Физика
Вес мешка с мукой составляет 490Н. Чему равна его масса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=P:g m=490Н:9.8Н/кг=50кг Ответ:m=50кг
Гость:
Проще паренной репы Дано: m=490H g=9.8Н/кг Решение m=P/g m=490H/9.8H/кг Н сокращаются= 50 кг Ответ м=50 кг
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