С 17 яблонь и 28 груш собрали урожай фруктов,который разложили поровну в 135 ящиков. Сколько получилось ящиков с яблоками, еслиурожай с кадого дерева помещался в одном и том же колличестве ящиков? А сколько яблоков с грушами?
Математика
С 17 яблонь и 28 груш собрали урожай фруктов,который разложили поровну в 135 ящиков. Сколько получилось ящиков с яблоками, еслиурожай с кадого дерева помещался в одном и том же колличестве ящиков? А сколько яблоков с грушами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 17+28=45 (дер.) - дали урожай 2) 135:45=3 (ящ.) - под урожай с одного дерева 3) 3*17=51 (ящ.) - с яблоками 4) 3*28=84 (ящ.) - с грушами Ответ: получилось 51 ящик с яблоками и 84 ящика с грушами.
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