С 17 яблонь и 28 груш собрали урожай фруктов,который разложили поровну в 135 ящиков. Сколько получилось ящиков с яблоками, еслиурожай с кадого дерева помещался в одном и том же колличестве ящиков? А сколько яблоков с грушами?

Математика

С 17 яблонь и 28 груш собрали урожай фруктов,который разложили поровну в 135 ящиков. Сколько получилось ящиков с яблоками, еслиурожай с кадого дерева помещался в одном и том же колличестве ящиков? А сколько яблоков с грушами?

Автор: Гость