Единица измерения постоянной {g}=кг/Н Верно или Ложно, если ложно то как верно?
Физика
Единица измерения постоянной {g}=кг/Н Верно или Ложно, если ложно то как верно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единица измерения постоянной {g}=кг/Н Верно или Ложно, если ложно то как верно? ВЕРНО!!!
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