какие из приведенных ниже веществ являются слабыми электролитами? а)H2CO3б)HClв)LiOHг)H2Oд)Zn(OH)2
Химия
какие из приведенных ниже веществ являются слабыми электролитами? а)H2CO3б)HClв)LiOHг)H2Oд)Zn(OH)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слабыми электролитами являются: а)H2CO3 г)H2O д)Zn(OH)2
Гость:
слабые электролиты:h2co3, h2o,zn(oh)2
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