1)определите формулу оксида серы , если известно , что на долю серы в оксиде  приходится 40%2)при сжигании 6,2г кремневоорода получено 12 г оксида кремния (IV). Плотность кремневодорода по воздуху равна 2,14. Определите истинну...

Химия
1)определите формулу оксида серы , если известно , что на долю серы в оксиде  приходится 40%2)при сжигании 6,2г кремневоорода получено 12 г оксида кремния (IV). Плотность кремневодорода по воздуху равна 2,14. Определите истинную формулу кремневодорода. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)запишем формулу оксида серы: S₂Ox w(S)=2Ar(S)/M(S2Ox) 0.4=2*32/2*32+16x после решения уравнения находим x=6, значит формула выглядит так: SO3 2) SixHy +O₂  --> SiO₂+H₂O n(SiO²)=m(SiO²)/M(SiO²)=12/60=0.2=n(Si) M(SixHy)=D(возд)*M(возд)=2.14*29=62.06 n(SixHy)=m(SixHy)/M(SixHy)=6.2/62=0.1 x=n(Si)/n(SixHy)=0.2/0.1=2 в соответствии со степенью окисления составляеи гидрид : Si ⁻⁴ и H ⁺¹, значит формула: Si₂H₈     
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