Найди: а) множество натуральных решений неравенства, б) множество целых решений неравенства -2 меньше x меньше 4,8

Математика

Найди: а) множество натуральных решений неравенства, б) множество целых решений неравенства -2 меньше x меньше 4,8

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