Найди: а) множество натуральных решений неравенства, б) множество целых решений неравенства -2 меньше x меньше 4,8
Математика
Найди: а) множество натуральных решений неравенства, б) множество целых решений неравенства -2 меньше x меньше 4,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
множество натуральных решений: фигурная дужка открывается 1;2;3;4 фигурная дужка закрывается множество целых решений: фигурная дужка открывается -1;0;1;2;3;4 фигурная дужка закрывается
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