средняя скорость бега одного лыжника 15км/ч а другого 200м/мин какой лыжник бежит быстрее и насколько больше километров он пробегает за 1 час
Математика
средняя скорость бега одного лыжника 15км/ч а другого 200м/мин какой лыжник бежит быстрее и насколько больше километров он пробегает за 1 час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200м/мин=200*60=12000м/ч=12км/ч 15-12=3 км/ч- на столько скорость второго больше скорости первого
Гость:
200м/мин это то же что и 200м*60/час=12000м/час= 12км/час. Значит первый лыжник бежит быстрее на (15-12)км/час =3км/час Второй пробегает на 3км меньше за час чем первый
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