Мальчик,масса которого 30 кг,за 20секунд поднялся по леснице ,на высоту 10 метров.Какую мощность развил мальчик?

Физика

Мальчик,масса которого 30 кг,за 20секунд поднялся по леснице ,на высоту 10 метров.Какую мощность развил мальчик?

Автор: Гость