Помогите пожалуйста решить задачу. Логическая задача для 4 класса. Для украшения блузки ленту длиной 156 см разрезали на 3 части. Первая часть оказалась на 18 см длиннее второй, а вторая - на 15 см короче третьей. Найди длину к...

уравнения вы составляете? если да, то : пусть третья часть ленты х см, тогда вторая (х-15)см, отсюда первая ((х-15)+18) см, зная что их сумма равна 156см, составим уравнение: х+(х-15)+((х-15)+18)=156 х+х-15+х-15+18=156 х+х+х=156-18+15+15 3х=168 х=56 ( третья часть ленты) 56-15=41см (вторая) 41+18=59см (третья) проверка: 59+41+56=156 надеюсь доступно)

Гость: Гость:

1 - ?см 2-? ,на 18 короче первой ВСЕГО - 156см 3 - ? , на 15 см длиннее второй Чтобы сделать ленты одинаковыми,(такими, как первая), надо к первой ленте прибавить 18см, а ко второй прибавить 18см и отнять 15 см. 1) 156 + 18 + 18 - 15 = 177(см) - длина всех одинаковых лент 2) 177 :-3 = 59 (см) - длина первой ленты 3) 59 - 18 = 41(см) - длина второй ленты 4) 41 + 15 =56(см) - длина третьей ленты Ответ: 59см , 41см, 56см Проверка: 59+41+56=156(см)