На клумбе растут розы, ромашки и маки. Из них 1/6 составляют розы, а 3/5 остатка - ромашки. Остальные 120 цветов - маки. Сколько всего цветов на клумбе?
Математика
На клумбе растут розы, ромашки и маки. Из них 1/6 составляют розы, а 3/5 остатка - ромашки. Остальные 120 цветов - маки. Сколько всего цветов на клумбе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - остаток цветов 1 - 3/5 = 2/5 - маки (120 шт). 120 : 2 * 5 = 300 (маков и ромашек) 1 - все цветы,1/6 - розы 1 - 1/6 = 5 /6 - 300 цветков 300 : 5 * 6 = 360( цветов)
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