На клумбе растут розы, ромашки и маки. Из них 1/6 составляют розы, а 3/5 остатка - ромашки. Остальные 120 цветов - маки. Сколько всего цветов на клумбе?

Математика

На клумбе растут розы, ромашки и маки. Из них 1/6 составляют розы, а 3/5 остатка - ромашки. Остальные 120 цветов - маки. Сколько всего цветов на клумбе?

Автор: Гость