1)Детям надо посадить один ря яблоньюДлина этого ряда 30м,расст. между яблонями 3м.Сколько надо заготовить сажнцев яблонь для посаки?2)Установи правило,по которому составлен ряд чисел и продолжи его,записав еще ттри числа- 3 5 ...
Математика
1)Детям надо посадить один ря яблоньюДлина этого ряда 30м,расст. между яблонями 3м.Сколько надо заготовить сажнцев яблонь для посаки?2)Установи правило,по которому составлен ряд чисел и продолжи его,записав еще ттри числа- 3 5 9 17 33
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.) 65,129,257. Смотри! 5-3=2 5-9=4 17-9=8 33-17=16 то есть ыисла увеличиваются в 2 раза!
Гость:
1) 30 : 3 = 10 (саженцев) + 1 в начале ряда 10+ 1 = 11 (саженцев) 2) 5 - 3 = 2 9 - 5 = 4 уменьшаемое становится вычитаемым,а частное увеличивается в 2 раза 17 - 9 = 8 33 - 17 = 16 65 - 33 = 32 129 -65 = 64 257 - 129 = 128
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Между взрывом первой машины и завершением работы над инкубатором прошел 91 час. Пятдесят шесть часов из этого времени было потрачено на ночной сон,...
Математика
Ученики 3А класса повесили за 3 дня 36 кормушек для птиц,а ученики 3Б класса повесили столько же кормушек за 2 дня.На сколько больше кормушек вешал...
Математика
Высота комнаты 3м, ширина 4м,а длина 7м. Чему равен объём этой комнаты ? Чему равна площадь пола, потолка, стен ?