1)Детям надо посадить один ря яблоньюДлина этого ряда 30м,расст. между яблонями 3м.Сколько надо заготовить сажнцев яблонь для посаки?2)Установи правило,по которому составлен ряд чисел и продолжи его,записав еще ттри числа- 3 5 ...

Математика

1)Детям надо посадить один ря яблоньюДлина этого ряда 30м,расст. между яблонями 3м.Сколько надо заготовить сажнцев яблонь для посаки?2)Установи правило,по которому составлен ряд чисел и продолжи его,записав еще ттри числа- 3 5 9 17 33

Автор: Гость