Сегодня Катя выполнила домашнее задание по математике на 10 минут быстрее,чем овчера,а за два эти дня она потратила на домашнее задание по математике 60 минут.Сколько минут Катя выполняла домашее задание по математике вчера?

Экономика

Сегодня Катя выполнила домашнее задание по математике на 10 минут быстрее,чем овчера,а за два эти дня она потратила на домашнее задание по математике 60 минут.Сколько минут Катя выполняла домашее задание по математике вчера?

Автор: Гость