Сегодня Катя выполнила домашнее задание по математике на 10 минут быстрее,чем овчера,а за два эти дня она потратила на домашнее задание по математике 60 минут.Сколько минут Катя выполняла домашее задание по математике вчера?

Экономика
Сегодня Катя выполнила домашнее задание по математике на 10 минут быстрее,чем овчера,а за два эти дня она потратила на домашнее задание по математике 60 минут.Сколько минут Катя выполняла домашее задание по математике вчера?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х(мин)-потратела времени на выполнение д/з вчера Имеем уравнение: х+х-10=60 2х=60+10 2х=70 х=70/2 х=35 35(мин)-потратела времени на выполнение д/з вчера
Гость:
1) (60-10):2=25 (мин.) - потратила сегодня 2) 25+10=35 (мин.) Ответ: вчера Катя выполнила домашнее задание по математике за 35 минут.
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