Напишите пожалуйста эссе(не большое сочинение) на тему "Каким образом сильная инфляция может подорвать способность денег выполнять их функции".

Гость: Гость:

Я согласна с данным мнением,потому что инфляция представляет собой обесценение денег, падение их покупательной способности, вызываемое повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров и услуг. Она ведет к перераспределению национального дохода между секторами экономики, коммерческими структурами, группами населения, государством и населением и субъектами хозяйствования.,именно поэтому инфляция может снизить денежный оборот во все мире,т.е. снизить способность денег осуществлять предназначенные для них функции,а именно-мера стоимости,средство обращения,средство платежа,средство накопления. К примеру, инфляция свойственна любым моделям экономического развития, где не балансируются государственные доходы и расходы, ограничены возможности центрального банка в проведении самостоятельной денежно-кредитной политики. Так как через деньги выражают стоимость других товаров, поскольку деньги легко обмениваются на любой из них. Такая денежная оценка делает разнородные товары легко сопоставимыми при обмене. По мнению некоторых экономистов, в частности К.Маркса , не деньги делают товары соизмеримыми, а наоборот: именно потому, что все товары представляют собой овеществлённый человеческий труд и, следовательно, сами по себе соизмеримы по количеству затраченного труда, стоимость всех товаров измеряется одним и тем же специфическим товаром, превращая этот последний в общую для них меру стоимости, то есть в деньги.Таким образом,при инфляции за одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги утратили часть своей реальной стоимости, и именно ифляция подорвала их функии.