в прямоугольном треугольнике один из катетов равен 10,а противолежащий ему угол равен 30 найдите площадь треуголька
Геометрия
в прямоугольном треугольнике один из катетов равен 10,а противолежащий ему угол равен 30 найдите площадь треуголька
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катет противолежащий углу в 30 градусов равен половине гипотенузы, следовательно гипотенуза = 2 * 10 = 20 Найдем 2 катет из теоремы Пифагора: 20² - 10² = 400 - 100 = 300, следовательно катет = √300 = 10√3 Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведение его катетов: 10 * 10√3 /2 = 50√3 Ответ. 50√3
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