в прямоугольном треугольнике один из катетов равен 10,а противолежащий ему угол равен 30 найдите площадь треуголька

Геометрия

в прямоугольном треугольнике один из катетов равен 10,а противолежащий ему угол равен 30 найдите площадь треуголька

Автор: Гость